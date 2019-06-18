Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin...
Son Dakika Güncel Haber

Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin...

31 dakika önce

Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.

Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin..., System.String[]
Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:07 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Kahire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu, yakın arkadaşı Muhammed Mursi'nin ölümüne sessiz kalmadı! Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir! Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 06:38:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]