Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin...
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Muhammed Mursi, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi.
Muhammed Mursi
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:07 Kaynak: AA
, yoğun güvenlik önlemleri altında ailesi ve avukatlarının eşliğinde Kahire
'nin doğusunda yerel saatle 05.00'te defnedildi
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