Muhammet Ali'yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı - Son Dakika

ADAPAZARI'nda, dolmuşta havale geçiren ve dolmuş şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen Muhammet Ali'nin (4) tedavisi devam ediyor. Muhammet Ali'nin annesi Türkan Toygar, havale geçiren oğlunun dilini yutmaması ve nefes alması için elini ağzına soktuğunu belirtirken, kendilerini hastaneye yetiştiren şoföre teşekkür etti.

Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, dün öğle saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra yolcu indirmek için durağa yanaşan sürücü, Muhammet Ali'nin nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren dolmuş sürücüsü Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, Muhammed Ali'nin hayatını kurtardı. Çocuğun yapılan muayenesinde soğuk havale geçirdiği anlaşıldı.

KAHRAMAN ŞÖFÖR İLE AİLE BİR ARAYA GELDİ

Muhammed Ali'nin tedavisi devam ederken, küçük çocuğun hayatını kurtaran sürücü Samet Sarı ile Muhammed Ali'nin babası Cumali Toygar ve annesi Türkan Toygar hastanede bir araya geldi. Küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Samet Sarı'ya anne Türkan Toygar ve baba Cumali Toygar teşekkür etti.

ANNENİN MÜDAHALESİ ETKİLİ OLDU

Çocuğunun soğuk havale geçirdiğini, ancak nefes alması için eliyle ağzını açtığı için şoförün şeker yapıştığını sandığını belirten anne Türkan Toygar, "O anda çok kötü bir duygu yaşadım, bunu yaşamayanlara bunu anlatamam. Ben teşekkür ediyorum şoför beye, bizi saniyelerle hastaneye yetiştirdi. Çok minnettarız kendisine, oğlumun hayatını kurtardı. Bizim için saniyeler çok önemliydi, Allah razı olsun kendisinden. Şu anda çocuğumuzun durumu çok şükür iyi. Şoför bey şeker sanmış ama aslında çocuğumuz soğuk havale geçiriyordu. Ben elimi ağzına sokunca öyle sanmış, elimi ağzına soktum çocuğum dilini yutmasın diye. Çünkü ağzını kapattığı anda çocuk mosmor oluyordu, ısırdığı anda parmağımı hissetmedim bile, 'Yeter ki oğlum iyi olsun' dedim. Çok şükür oğlum iyi. İyi ki yapmışım bu hareketi, doktorlar da öyle söyledi çünkü. Biz dolmuş şoförüne minnettarız gerçekten, o anda belki başka biri olsaydı şoka girebilir ve hareketsiz kalabilirdi, çocuğum hayatını kaybedebilirdi. Allah razı olsun bizi hastaneye yetiştirdi" dedi.

ŞOFÖRE TEŞEKKÜR ETTİ

3 çocuklarından en küçüğü olan Muhammed Ali'yi hastaneye yetiştiren ve hayatını kurtaran sürücüye teşekkür eden Cumali Toygar, "Hastaneye gidiyorlardı, eşim beni telefonla aramıştı. Ben iş yerindeydim, dolmuşta çocuk fenalaşınca beni yeniden aradı. Bende izin alıp gittim. Şoför bey kardeşime teşekkür ediyorum, saniyeler içinde hastaneye yetiştirdi. Allah razı olsun kendisinden" diye konuştu.

Samet Sarı ise, "Öncelikle büyük geçmiş olsun, Allah bağışlasın çocuklarını. O an bir anlık refleksle, kararla direk hastaneye geldim. Bağrışmalardan nefes alamadığını anladım ve o an zamanla yarış başladı. Ters şeride girdim, kırmızı ışıkta geçtim ama geldim. Kendisini daha göremedim henüz ama araçlarımıza binen canlar hep bize emanet" dedi.

1-2 GÜN İÇERSİNDE TABURCU OLACAK

Cumali Toygar çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Çocuğumun sağlık durumu iyiye gidiyor. Tedavi süreci devam ediyor. Doktorlar 1-2 gün içerisinde taburcu olacağını söyledi" diye konuştu.