Muhammet Ali'yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhammet Ali'yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı - Son Dakika

Muhammet Ali'yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, dolmuşta havale geçiren ve dolmuş şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen Muhammet Ali'nin (4) tedavisi devam ediyor.

Muhammet Ali'yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı, System.String[]

ADAPAZARI'nda, dolmuşta havale geçiren ve dolmuş şoförü tarafından hastaneye yetiştirilen Muhammet Ali'nin (4) tedavisi devam ediyor. Muhammet Ali'nin annesi Türkan Toygar, havale geçiren oğlunun dilini yutmaması ve nefes alması için elini ağzına soktuğunu belirtirken, kendilerini hastaneye yetiştiren şoföre teşekkür etti.

Adapazarı'nda dolmuş şoförlüğü yapan Samet Sarı, dün öğle saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bir anne ile çocuğunu aracına aldı. Bir süre gittikten sonra yolcu indirmek için durağa yanaşan sürücü, Muhammet Ali'nin nefes alamadığını fark etti. Panik halinde bağıran anneyi sakinleştiren dolmuş sürücüsü Samet Sarı, aracındaki yolcuları indirdikten sonra aracın dörtlülerini yakarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 dakika içerisinde çocuğu hastaneye yetiştiren sürücü, Muhammed Ali'nin hayatını kurtardı. Çocuğun yapılan muayenesinde soğuk havale geçirdiği anlaşıldı.

KAHRAMAN ŞÖFÖR İLE AİLE BİR ARAYA GELDİ

Muhammed Ali'nin tedavisi devam ederken, küçük çocuğun hayatını kurtaran sürücü Samet Sarı ile Muhammed Ali'nin babası Cumali Toygar ve annesi Türkan Toygar hastanede bir araya geldi. Küçük çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Samet Sarı'ya anne Türkan Toygar ve baba Cumali Toygar teşekkür etti.

ANNENİN MÜDAHALESİ ETKİLİ OLDU

Çocuğunun soğuk havale geçirdiğini, ancak nefes alması için eliyle ağzını açtığı için şoförün şeker yapıştığını sandığını belirten anne Türkan Toygar, "O anda çok kötü bir duygu yaşadım, bunu yaşamayanlara bunu anlatamam. Ben teşekkür ediyorum şoför beye, bizi saniyelerle hastaneye yetiştirdi. Çok minnettarız kendisine, oğlumun hayatını kurtardı. Bizim için saniyeler çok önemliydi, Allah razı olsun kendisinden. Şu anda çocuğumuzun durumu çok şükür iyi. Şoför bey şeker sanmış ama aslında çocuğumuz soğuk havale geçiriyordu. Ben elimi ağzına sokunca öyle sanmış, elimi ağzına soktum çocuğum dilini yutmasın diye. Çünkü ağzını kapattığı anda çocuk mosmor oluyordu, ısırdığı anda parmağımı hissetmedim bile, 'Yeter ki oğlum iyi olsun' dedim. Çok şükür oğlum iyi. İyi ki yapmışım bu hareketi, doktorlar da öyle söyledi çünkü. Biz dolmuş şoförüne minnettarız gerçekten, o anda belki başka biri olsaydı şoka girebilir ve hareketsiz kalabilirdi, çocuğum hayatını kaybedebilirdi. Allah razı olsun bizi hastaneye yetiştirdi" dedi.

ŞOFÖRE TEŞEKKÜR ETTİ

3 çocuklarından en küçüğü olan Muhammed Ali'yi hastaneye yetiştiren ve hayatını kurtaran sürücüye teşekkür eden Cumali Toygar, "Hastaneye gidiyorlardı, eşim beni telefonla aramıştı. Ben iş yerindeydim, dolmuşta çocuk fenalaşınca beni yeniden aradı. Bende izin alıp gittim. Şoför bey kardeşime teşekkür ediyorum, saniyeler içinde hastaneye yetiştirdi. Allah razı olsun kendisinden" diye konuştu.

Samet Sarı ise, "Öncelikle büyük geçmiş olsun, Allah bağışlasın çocuklarını. O an bir anlık refleksle, kararla direk hastaneye geldim. Bağrışmalardan nefes alamadığını anladım ve o an zamanla yarış başladı. Ters şeride girdim, kırmızı ışıkta geçtim ama geldim. Kendisini daha göremedim henüz ama araçlarımıza binen canlar hep bize emanet" dedi.

1-2 GÜN İÇERSİNDE TABURCU OLACAK

Cumali Toygar çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Çocuğumun sağlık durumu iyiye gidiyor. Tedavi süreci devam ediyor. Doktorlar 1-2 gün içerisinde taburcu olacağını söyledi" diye konuştu.


Muhammet Ali, Muhammed Ali, Adapazarı, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızını kurtarmak için peşinden koşan annenin yüreği ağzına geldi
Küçük kızın kafası tencereye sıkıştı! Çevredekiler seferber oldu Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
20:13 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Son Dakika
20:13 Fotoğraf sanatçısı Kazım Zaim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
20:12 "Balyoz'da kumpas" davası dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi - Son Dakika
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Son Dakika
20:10 Kaçtığı polisler canını kurtardı - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhammet Ali'yi, annesinin müdahalesi, şoförün hızı kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]