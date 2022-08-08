CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY CEMEVLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY CEMEVLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

08.08.2022 11:08

MUHARREM Ayı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Yas-ı Matem oruç programı düzenlendi.

MUHARREM Ayı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından Yas-ı Matem oruç programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız diye konuştu.

İstanbul Valiliği Muharrem Ayı nedeniyle bugün saat 20.29'da İstanbul Arkeolojisi Müzesi'nde Yas-ı Matem oruç açma programı düzenledi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkalığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cemevi dedeleri ve dergah başkanları katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bizleri, Ramazan-ı Şerif'in ardından, Şehrullahi'l-Muharrem'e eriştiren ve bu dost meclisinde buluşturan Rabbimize şükürler olsun. Muharrem oruçlarımızı ve bu mübarek ayda yaptığınız ibadetleri dergahı izzetinde makbul eylemesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, her birinize en kalbi selamlarını ve Muharrem lokmalarımızın kabul olması dileklerini iletiyorum. Canlar, değerli kardeşlerim, El-Eşhürü'l-Hurum aylardan Muharrem öyle bir aydır ki, nice önemli hadise bu ayda vuku bulmuştur. Muharrem ayının 10'u, Hazreti Adem'in tövbesinin kabul olduğu gündür. Hazreti Musa, Firavunun zulmünden 10 Muharrem'de kurtulmuş, Hazreti Nuh'un gemisi de yine o gün demirlemiştir. Hazreti İsa Muharrem ayının 10'unda dünyaya gelmiş ve yine Muharrem'de göğe yükseltilmiştir. Hazreti Eyüp, hastalığından Muharrem'de şifa bulmuş, Hazreti Yusuf kuyudan 10 Muharrem'de çıkmıştır. Kerbela, içinde barındırdığı ibretlik dersler ve hikmetlerle bize birlik olmanın kıymetini, kardeşliği korumanın, nifaktan ve tefrikadan uzak durmanın önemini göstermektedir diye konuştu.

KERBELAYI DOĞRU ANLAMALIYIZ

Oktay, Hz. Hüseyin'i anlamak gerektiğini belirterek Kerbela'nın bıraktığı miras ve dersle, ne kutsallarımız ne de Ehlibeytimiz ayrışmanın çıkış noktası olamaz. Ancak ne yazık ki, bugün İslam dünyasını çatışmalar, kan ve gözyaşı sarmış durumdadır. Müslümanlar dünyanın dört bir yanında mezhepçilik, ırkçılık ve terör fitnesi yüzünden ciddi yaralar almaktadır. DEAŞ, FETÖ, El Kaide, PKK, DHKP-C, Boko Haram ve Eş Şebab gibi taşeron örgütler huzura karşı fitneyi körüklemektedir. Terörün Suriye'de, Yemen'de veya coğrafyanın başka bir yerinde katlettiği insanların tamamı, etnik ve mezhebi kimliği ne olursa olsun, bizim kardeşlerimizdir. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu topraklara, etnik köken ve mezhep fitneleri ekmeye çalışanların tüm çabalarını boşa çıkarmak bizlerin elindedir ve öyle de yapıyoruz. Kirli bir provokasyonla Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını birlik, beraberlik ruhuyla sonuna kadar soruyoruz. Olayın failleri hukuk önünde cezasını almadan, arkalarındaki örgütler ortaya çıkmadan bu işin peşini bırakmayacağız. Aynı şekilde Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan çirkin saldırının faillerini de adalete teslim edeceğiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi hedef alan bu tür zihniyetlerin her zaman karşısında olacağız ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İki gün önce Kartal Cemevi Vakfı Başkanımız, Selami Sarıtaş evinin önünde menfur bir saldırıya uğradı. Bir kez de sizlerin huzurunda bu çirkin saldırıyı lanetliyorum. Selami Bey'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kast edenler aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar hukuk önünde asla cezasız kalmayacaktır dedi.

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Kaynak: DHA

Muharrem Ayı, fuat oktay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY CEMEVLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY CEMEVLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ - Son Dakika
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