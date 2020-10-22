Muharrem İnce: Acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? (3) - Son Dakika

'ÇOK PARAMIZ YOK'

Muharrem İnce, Adapazarı Tarihi Uzun Çarşı ve Çark Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, muhalefetin yeterli olmadığını belirterek, "Bu ülkede 18 yıllık bu iktidar varken bir de bunları yenemeyen, bunların karşısında çare olamayan bir muhalefet var. Kime sorsam hem iktidardan hem muhalefetten memnun değil. Biz bu millete 'Memleket Hareketi' olarak bir üçüncü yol öneriyoruz." dedi.

Memleket Hareketi'nin henüz bir siyasi oluşum olmadığını belirten İnce, "Seçim çağrısını siyasi partiler yapar, biz bir siyasi parti değiliz henüz. Bunun için biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Memleketi gezerek sorunları yerinde görüyoruz. Bugün itibariyle 46'ncı ilimizdeyiz. Her şehirde insanlarla temas kurarak onların dertlerini dinliyoruz. Bizim siyasi parti olup olmamamıza millet karar verecek. 81 ilimizi gezelim ardından büyük ilçeleri gezelim, millet karar verecek. Bizim yönümüzü millet seçecek, anlı şanlı siyaset anlayışında değiliz biz. Çok paramız yok ama harcayacak çok emeğimiz var" diye konuştu.