Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı - Son Dakika

Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı

18.11.2020 16:30
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı, System.String[]

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anmaya katıldı.

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın ölümünün 2'nci yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anmaya katıldı. İnce, "Arkadaşımın mezarına dua okumaya geldim. Siyasi bir açıklama yapmayacağım" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 2018 yılında parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirerek, hayatını kaybetti. Bircan, ölümünün 2'nci yılında Edirne'nin Enez ilçesi Hasköy'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anmaya, CHP eski Milletvekili Muharrem İnce ile Bircan'ın ailesi, eski milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Muharrem İnce, koronavirüs tedbirleri kapsamında anmaya gelenlerle dirsek selamı ile selamlaştı. Köy kahvesinde bir süre vatandaşlarla sohbet eden İnce, daha sonra mezarlığa geçti.İnce, anma töreninde yaptığı konuşmasında Bircan'ın duruşu olan bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Erdin Bircan kardeşimiz duruşu olan bir arkadaşımızdı. İnandıklarının arkasında durabiliyordu, eğilmiyordu. O küçük bedeninin içinde mangal gibi yürek taşıyordu. Allah mekanını cennet etsin" dedi. Dualar okunduğu sırada Erdin Bircan'ın annesi Lüferiye Bircan, eşi Bahriye Bircan, oğulları Eren ve Erdem Bircan gözyaşı döktü. Anma, okunan dualar ve mezara kırmızı karanfiller bırakılmasıyla son buldu.'ANNEM SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILDI'

Gazetecilere açıklama yapmayacağını söyleyen Muharrem İnce, "Arkadaşımın mezarına dua okumaya geldim. Siyasi bir açıklama yapmayacağım" dedi. Bir gazetecinin annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrendiklerini söylemesi üzerine de İnce, "Annem sabah erken saatlerde soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.


Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı
Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Erdin Bircan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, CHP'li Bircan'ın anmasına katıldı - Son Dakika


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