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Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın
6 saat önce
İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulmazlarsa aynısı ile karşılaşacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:39
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