Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın
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Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın

6 saat önce

İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulmazlarsa aynısı ile karşılaşacaklar

Muharrem İnce'den CHP'ye: O iftiracıyı bulup cezalandırın, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:39 
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