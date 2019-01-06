Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce, Fethi Yaşar'ı Ziyaret Etti

Muharrem İnce, Fethi Yaşar'ı Ziyaret Etti

25 dakika önce

Muharrem İnce, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce, Fethi Yaşar'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Muharrem İnce, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. Yenimahalle'ye yeniden belediye başkan adayı olan Yaşar'a başarılar dileyen İnce, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Buluşmada, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerden Ankara ve Yenimahalle'ye kadar pek çok konu konuşuldu. İnce'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaşar, "Benim sevdam Yenimahalle sevdası. Belediye başkanlığı siyaset makamı değil hizmet makamıdır. Ben hiç kimseyi ayrıştırmadım, hiç kimseyi ötekileştirmedim, hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadım. Hiç kimsenin inancına, mezhebine, ırkına bakmadım. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolundan giderek hizmet ettim. Halkımız beni burada görmek istediği sürece de hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Başkan Yaşar'ın Yenimahalle'de iki dönemdir çok önemli işler yaptığını söyleyen İnce ise, "Yenimahalle'de büyük hizmetler yaparak Yenimahalle'yi Ankara'nın aydınlık yüzü haline getirdiniz. Bu seçimlerden de yüzünüzün akıyla çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Halk kendisine hizmet edenin kadrini kıymetini bilir" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Yaşar, Fethi Yaşar, Muharrem İnce, Yenimahalle, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti

Kanserle Mücadele Eden Esma Esad'ın Yeni Fotoğrafları Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:40:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce, Fethi Yaşar'ı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]