Muhasebeciliği bıraktı boks antrenörü oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 34 yaşındaki Recep İpek, muhasebeciliği bırakarak boks antrenörü olup çocuklara sporu sevdirmeye çalışıyor.

Hareketli bir çocukluk dönemi geçiren Recep İpek, her gün kavga ettiği arkadaşlarının yönlendirmesiyle boksa başladı. Üniversiteye gidene kadar boks yapan ve çok sayıda dereceler elde eden İpek, üniversitenin İşletme bölümünü bitirdikten sonra muhasebeci olarak iş hayatına başladı.

Çalışırken mahallesindeki çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak için tekrar spor yapmaya başlayan İpek, mesleğini ve işini bırakıp, boks antrenörü oldu.

Masa başında oturarak iş yapamayacağını anladığını söyleyen İpek, AA muhabirine, çocuklara faydalı olmayı çok sevdiğini ve bu şekilde daha çok mutlu olduğunu belirtti.

Bir çocuğu sporla buluşturabilmek için okul okul gezdiğini anlatan İpek, şunları söyledi:

"Ben çocukken çok kavgacı bir yapıya sahiptim. Böyle olduğumdan da arkadaşlarla ve çevremdekilerle sürekli kavga ederdim. Arkadaşlarım bir gün 'Recep sen güçlüsün, kuvvetlisin anladık, bizimle kavga edene kadar ringe çık ringde boks yap' dediler. Arkadaşlarımın götürmesiyle boks sporuyla ve hocamla tanıştım. Spor salonuna gittiğimde orada ringi görünce daha çok heyecanlandım ve spora başladım. Boks antrenörümüz Hulusi Korkmaz hocamızdan yaklaşık 10 yıl boks eğitimi aldım. Çeşitli dereceler aldıktan sonra üniversite hayatım başladı. Okuldan mezun olduktan sonra muhasebeye başladım. Çalışırken tekrar spor yapmaya başladım ve antrenörlük belgelerimi aldım. Bunları yaparken bir taraftan da dezavantajlı çocuklara spor yaptırmaya ve sporu sevdirmeye başladım. Okulları gezdim ve kötü alışkanlıkları olan çocukları bana yönlendirmelerini istedim. Talep artmaya başlayınca işi bırakıp antrenör oldum. Hareketli bir insan olduğum için muhasebe bürosunda oturmak bana göre değildi. Hedefim ve amacım doğrultusunda yürüyorum."

Ankara ve Türkiye şampiyonları çıkarttığını dile getiren İpek, çok sayıda sporcuyu da milli takıma yerleştirmeyi başardığını aktardı.

Bu güne kadar 500'e yakın çocuğu boks sporuyla buluşturduğunu kaydeden İpek, "Daha çok çocuğun hayatına dokunabilmek için bundan sonra Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde faaliyetimi sürdürüyorum. Çubuklu gençlerimizi ve bütün sporcularımı daha iyi yerlere getirmeyi amaçlıyorum." diye konuştu.