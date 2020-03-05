Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan tutuklandı - Son Dakika

Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan tutuklandı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde muhasebecisini vurduktan sonra eşini ve bir akrabasını rehin alan eski belediye başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, adliyeye çıkarken zafer işareti yapması ise dikkat çekti.

Muhasebecisini vurup 2 kişiyi yaralayan eski başkan tutuklandı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde muhasebecisini vurduktan sonra eşini ve bir akrabasını rehin alan eski belediye başkanı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, adliyeye çıkarken zafer işareti yapması ise dikkat çekti.


Olay, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009-2014 yılları arasında Kabadüz Belediye Başkanı olarak görev yapan Orhan Aktaş, kendisine ait şirketinde çalışan muhasebecisi Tayfur Ç. isimli kişiyi silahla bacağından yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden eski başkan Aktaş, eşi ve bir akrabasını rehin alarak, polis ekiplerinin eve girmesine izin vermedi. Bunun üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, müzakereci polisler ve özel harekat polisleri sevk edildi.


Kaymakam ikna etmişti


Ordu Valisi Seddar Yavuz'un da devreye girmesi sonucu yürütülen titiz çalışma sonrası, olay yerine gelen Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, eski belediye başkanı Orhan Aktaş ile bir süre görüşerek, ikna etmeye çalışmış, Kaymakam Uçar'ın ikna çabaları sonrası eski başkan Aktaş teslim olarak emniyete götürülmüştü.


"Hepinizi öldürecekler"


Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski belediye başkanı Orhan Aktaş'ın, adliyeye sevk edildiği esnada "Hepinizi öldürecekler hepinizi. Bütün milleti öldürecekler. Beni öldürüyorlar kardeşim" demesi ise dikkat çekti.


Eski başkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ORDU

Orhan Aktaş, Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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