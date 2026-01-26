Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi - Son Dakika
26.01.2026 10:23
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan 702 sayfalık iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede haksız mal edinme ve irtikap gibi 26 suçlama yer alıyor. Ayrıca tüm şüphelilerden el koyulan 258 milyonluk mal varlığının da müsaderesi istendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanları F.A. ve M.O.K'nin aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira" suçlarından 702 sayfalık iddianame düzenlendiği kaydedildi.

26 SUÇ İDDİANAME

İddianamede bu aşamada tespit edilen 26 eylem hakkında hukuki değerlendirmenin yapıldığı aktarılan açıklamada, şüphelilerden Muhittin Böcek'in zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı degerlerinin aklanması" suçlarından cezalandırılmasının istendiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden İlker Arslan'a "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme", Mustafa Gökhan Böcek'e yardım eden sıfatıyla "icbar suretiyle irtikap" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ile "nüfuz ticareti" suçlarından ceza verilmesinin talep edildiği vurgulandı.

Muhittin Böcek - oğlu Mustafa Gökhan Böcek

BÖCEK'İN OĞLU İDDİANAMEDE "SUÇU MESLEK EDİNEN KİŞİ" OLARAK GEÇTİ

Oğul Böcek'in "yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" suçlarından ve ayrıca dosya kapsamına yansıyan tespitler doğrultusunda "suçu meslek edinen kişi" olarak da cezalandırılmasının talep edildiği bildirildi.

258 MİLYONLUK MAL VARLIĞININ MÜSADERESİ İSTENDİ

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve eski gelini Z.K'nin de zincirleme suç hükümleri kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçundan cezalandırılmalarının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddianame içeriğinde tüm şüphelilerden el koyulan nakdi TL veya döviz cinsinden yaklaşık 170 milyon 83 bin 116 lira mevduatın ve ayrıca el koyma kararı verilen 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, 1 Rolex marka saat ve cep telefonu olmak üzere yaklaşık değeri 258 milyon 600 bin lira taşınmaz ve taşınır malın müsaderesinin talep edildiği, düzenlenen iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine 2026/23 iddianame değerlendirme numarası ile tevzi edildiği kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur."

MÜSADERE NEDİR?

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılması olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Antalya, Ekonomi, Güncel

