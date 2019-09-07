Son Dakika Haberleri: Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı
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Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Türkbahçe İlkokulu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi müdür, öğretmenler, veliler ve mahalle muhtarı ile birlikte boyanıp, temizlendi.

Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Türkbahçe İlkokulu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi müdür, öğretmenler, veliler ve mahalle muhtarı ile birlikte boyanıp, temizlendi.
İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi'ndeki 43 öğrencinin eğitim gördüğü Türkbahçe İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor. Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, çocukların daha temiz sıra ve sınıflarda eğitim öğretime başlamaları için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak ve onların temiz sınıflarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla sıralarımızı, okulun iç ve dış boyasını idareci, öğretmen, velilerimizle birlikte yaptık" dedi.


İslahiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:30 Kaynak: DHA
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