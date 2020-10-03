Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

KARABÜK'te kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada Muhtar Halil İbrahim Çelenli (52) ile oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli'yi (30) bıçaklayarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Halit S. ve İsmail Ç., tutuklandı.

Olay, dün akşam, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde yaşandı. İddiaya göre Muhtar Halil İbrahim Çelenli'nin kızı, Halit S.'nin yeğeni Osman V. tarafından İstanbul'a kaçırıldı. Muhtar Çelenli de İstanbul'a giderek, kızını köye geri getirdi. Bunun üzerine Halit S., beraberine İsmail Ç.'yi de alıp Muhtar Çelenli ile konuşmaya gitti. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Halil İbrahim Çelenli, oğlu Nadir Çelenli ve yeğeni Fatih Çelenli bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ise Halit S. ve İsmail Ç.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Halit S. ve İsmail Ç., mahkemece tutuklandı.