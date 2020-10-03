Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

KARABÜK'te kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada Muhtar Halil İbrahim Çelenli (52) ile oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli'yi (30) bıçaklayarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Halit S. ve İsmail Ç., tutuklandı.

Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

KARABÜK'te kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada Muhtar Halil İbrahim Çelenli (52) ile oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli'yi (30) bıçaklayarak yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Halit S. ve İsmail Ç., tutuklandı.

Olay, dün akşam, Eflani ilçesine bağlı Karacapınar köyünde yaşandı. İddiaya göre Muhtar Halil İbrahim Çelenli'nin kızı, Halit S.'nin yeğeni Osman V. tarafından İstanbul'a kaçırıldı. Muhtar Çelenli de İstanbul'a giderek, kızını köye geri getirdi. Bunun üzerine Halit S., beraberine İsmail Ç.'yi de alıp Muhtar Çelenli ile konuşmaya gitti. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Halil İbrahim Çelenli, oğlu Nadir Çelenli ve yeğeni Fatih Çelenli bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ise Halit S. ve İsmail Ç.'yi gözaltına alarak, karakola götürdü. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Halit S. ve İsmail Ç., mahkemece tutuklandı.


Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

kaçırma, Muhtar, Fatih, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Otomobilin çarptığı yaya 200 metre sürüklendi! Polis, olay yerinde cansız beden parçası aradı Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli aşıyla ilgili detayları paylaştı         
23:32
"Gelmezsen atlarım" dedi! Kendini çatıdan boşluğa bırakan genç, feci şekilde can verdi         
22:11
Azerbaycan 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Azerbaycan 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı         
21:49
Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı         
20:21
Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti Van'da koronavirüs tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti         
19:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı         
15:27
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak         
14:12
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 23:45:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar ve oğlu ile yeğenini bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei