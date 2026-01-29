Muhtarlar ve Vatandaşlar Buluştu

Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu başkanlığında 'Muhtarlar ve Vatandaşlarla Buluşma Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantı, Odunpazarı Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Kamu kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı toplantıda ilk olarak muhtarlara yönelik bilgilendirmede bulunuldu. Daha sonrasında, mahalle sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Ayrıca, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara sunum yapıldı. Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR