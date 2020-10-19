Muhtarlardan Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ve dernek yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Suat Uygur ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeybek, muhtarların destekleriyle hedeflenen hizmetleri daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Belediyenin gören gözü, yürüyen ayağı ve tutan eli mesafesinde olduğunu kaydeden Zeybek, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren muhtarlarımızı kendimizden farklı görmedik. Her hafta yapmış olduğumuz mahalle ziyaretlerimizde mahalle muhtarlarımız daima yanımızda oldu. Çok güzel uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Pandemi sürecinden önce yaptığımız muhtarlarla istişare toplantılarımızı önümüzdeki aydan itibaren hayata geçirmek istiyoruz."

Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur da mahallelerin her türlü ihtiyacını tespit edip, hizmet noktasında büyük gayret gösteren Zeybek'in muhtarlara özel önem verdiğini ifade etti.