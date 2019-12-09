Son Dakika Haberleri: Muhtarlardan öğrencilere kışlık giyecek yardımı
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Muhtarlardan öğrencilere kışlık giyecek yardımı

6 saat önce

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca hayata geçirilen "Bir El Bin Çocuk, Doğuya Uzanan El" projesi kapsamında Muş'taki 200 öğrenciye kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca hayata geçirilen "Bir El Bin Çocuk, Doğuya Uzanan El" projesi kapsamında Muş'taki 200 öğrenciye kışlık giyecek ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Kampanya kapsamında Muş'a gelen Genel Başkan Yardımcısı Mehmut Gülcü ile Genel Sekreter Seviye Ardıç Çelik, temin edilen giyecek, bot ve kırtasiye malzemelerini, Köprüköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesindeki öğrencilere dağıttı.

Gülcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, konfederasyon olarak her platformda yer aldıklarını göstermek amacıyla kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Kentteki 200 öğrenciye yardımda bulunduklarını anımsatan Gülcü, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Genel Sekreter Çelik de başlattıkları projeden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı Muş'u tercih ettiklerini aktaran Çelik, "Bugün burada 200 çocuğumuza ulaştık. Hedefimiz daha çok çocuklarımıza ulaşmak. Bizler mahallemize, ilimize ve ülkemize hizmet etmek için imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süne ise desteklerinden dolayı Türkiye Muhtarlar Konfederasyonuna teşekkür ederek, gönderilen yardımları öğrencilere dağıttıklarını ifade et

Muhtarlardan öğrencilere kışlık giyecek yardımı

Türkiye, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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