Son Dakika Haberleri: Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

9 dakika önce

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Müjdat Gezen Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı, System.String[]
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.

Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

Savcılık, Müjdat Gezen hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol kararını resmen kaldırdı. Gezen'in avukatı Celal Ülgen, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda adli kontrol kararını kaldırdı" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:47 Kaynak: İHA

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, 3. Sayfa
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