Müjgan Ferhan Şensoy anne oluyor! İşte ilk açıklaması...

Rahat bir hamilelik geçirdiğini ve iştahının yerinde olduğunu belirten Şensoy, "Çok heyecanlıyız tabii bu durumu bir süredir biliyoruz, yakın arkadaşlarımız ve ailelerimizle paylaşmıştık. Sosyal medyada açıklamak için biraz zaman geçmesini bekledik. İlk aylar sık kontrollerin olduğu dönemler şükür bir zorluğunu görmedim.

İştahım yerinde, bir aşerme durumum olmadı. Kız olsa da erkek olsa da ikisi de bizi çok mutlu edecek birkaç gün sonra cinsiyet belli olacak. Doğumu burada yapmayı düşünüyoruz ailelerimizle bir arada olmayı isteriz" şeklinde konuştu. (Cadde)

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

Müjgan Ferhan Şensoy, 25 Ocak 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjgan Ferhan Şensoy'un anne ve babası, Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'dur. Derya Şensoy isimli bir de kız kardeşi var. Annesi Derya Baykal'ın ilk evliliğinden de Mert isimli bir erkek kardeşi var.