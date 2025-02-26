Mukadderat, Altın Portakal'da Ödülleri Topladı

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(ANTALYA)- 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülüne layık görülen 'Mukadderat' 29 Kasım'da vizyona girdikten sonra 87 bin 454 seyirciye ulaştı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film ödülünün yanı sıra film ekibinden Nur Sürer'in En İyi Kadın Oyuncu, Osman Sonant'ın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü 'Mukadderat'ın başarısı gişeye de yansıdı. Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç'ın yer aldığı filmde, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesi anlatılıyor. Kadın emeğini odağına alan film, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye sinemalarında tekrar vizyona çıkacak.

Türkiye ve dünya sinemasının en seçkin yapımlarını sinemaseverlerle buluşturan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. kez sinema tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, bu yıl da sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.