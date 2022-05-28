İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız? - Son Dakika
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İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız?

28.05.2022 11:06

İsrail'de siyah kıyafetleri ve saçlarının yan tarafını uzatmalarıyla dikkati çeken Haredi Yahudilerinin büyük bölümü akıllı telefon veya internet kullanmadığı gibi televizyon da izlemiyor.

İsrail'de siyah kıyafetleri ve saçlarının yan tarafını uzatmalarıyla dikkati çeken Haredi Yahudilerinin büyük bölümü akıllı telefon veya internet kullanmadığı gibi televizyon da izlemiyor.

Yaşadıkları mahallelerin sokaklarında hoparlörlerden internet kullanımına karşı propaganda da yapan bu dindar Yahudiler, 9 milyon civarı olan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini teşkil ediyor ve "Ultra Ortodoks" ismiyle de anılıyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

Çok sayıda çocuk sahibi oldukları için nüfusları hızla artan Haredileri İsrail Meclisinde temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas isminde iki parti bulunuyor. Her iki parti de şu an Mecliste muhalefette yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında gerilim olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı büyük oranda reddeden Haredi Yahudilerinin çoğu, orduda dinlerini yaşayacak uygun ortam bulunmadığı gibi gerekçelerle askerlik yapmayı da reddediyor.

İsrail'deki bu dindar Yahudilere, "Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşı olduklarını" sorduk.

İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız?
İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız?
İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız?
İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız?

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'deki dindar Yahudilere sorduk: Neden internet, akıllı telefon ve televizyon kullanmaya karşısınız? - Son Dakika


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