Son Dakika Haberleri: Multinetlilere, Madame Tussauds İstanbul'da Yüzde 25 İndirim

Multinetlilere, Madame Tussauds İstanbul'da Yüzde 25 İndirim

54 dakika önce

Multinet kart sahipleri, önemli isimlerin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesini yüzde 25 indirimle ziyaret edebilecek.

Multinetlilere, Madame Tussauds İstanbul'da Yüzde 25 İndirim, System.String[]
Multinet kart sahipleri, önemli isimlerin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesini yüzde 25 indirimle ziyaret edebilecek.

Multinet'in açıklamasına göre, Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları, Madame Tussauds İstanbul ile devam ediyor.

Multinet kart sahiplerine özel hazırlanan kampanya kapsamında, tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesinin biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor.


Multinet Up ve Madame Tussauds İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde, MultiPay üzerinden alınan kodu gişede gösteren Multinetliler, yüzde 25 indirimli bilet alma hakkı kazanıyor. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:34 Kaynak: AA

İstanbul, Madame Tussauds, Multinet Giftcard, Ekonomi
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