Multinetlilere, Madame Tussauds İstanbul'da Yüzde 25 İndirim

Multinet kart sahipleri, önemli isimlerin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesini yüzde 25 indirimle ziyaret edebilecek.

Multinet kart sahipleri, önemli isimlerin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesini yüzde 25 indirimle ziyaret edebilecek.



Multinet'in açıklamasına göre, Multinet Up'ın kullanıcılarına avantajlar sağlayan marka iş birlikleri ve fırsatları, Madame Tussauds İstanbul ile devam ediyor.



Multinet kart sahiplerine özel hazırlanan kampanya kapsamında, tarihi ve kültürel kahramanlar ve geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının önemli isimlerinin bal mumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul müzesinin biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor.





Multinet Up ve Madame Tussauds İstanbul iş birliğiyle gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde, MultiPay üzerinden alınan kodu gişede gösteren Multinetliler, yüzde 25 indirimli bilet alma hakkı kazanıyor. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Oscar Ödüllü Oyuncu Russell Crowe'dan Fenerbahçe Paylaşımı

Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, "Sandıkların Yüzde 95'i Sayıldı" Deyip Son Durumu Duyurdu

İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler