Munzur Gözeleri'ne turistlerin ilgi odağı

Tunceli'de, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve doğal güzelliğiyle, kar ve buzullardan beslenerek kayalardan akan sularıyla dikkati çeken Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tunceli'de, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve doğal güzelliğiyle, kar ve buzullardan beslenerek kayalardan akan sularıyla dikkati çeken Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözde turizm alanlarından biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından akan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle mayıs ile kasım ayları arasında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.



Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli kent merkezine 80, Ovacık ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alıyor.



Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri, el değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.



Buz gibi suları ve serinliğiyle ziyaretçilerine ferah bir ortam sunan Munzur Gözeleri'nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.

Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyon liralık yatırım projesiyle turizme kazandırılmaya hazırlanıyor.

Ziyaretçilerden Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzincan'dan Munzur Gözeleri'ni gezmeye geldiğini söyledi.

Munzur Gözeleri'nin yaz aylarında çok güzel olduğunu belirten Aksoy, "Buraya geldiğim zaman kendimi çok rahat hissediyorum. Buranın halkı yabancılara kardeş gibi bakıyor. Burada rahatlıkla eşim ve çocuklarımla gezebiliyorum, oturup yemeğimi yiyebiliyorum. Burada karpuzu suyun içine koyuyorsun 15 dakika sonra çatlıyor. Suyu çok soğuk ve tertemiz, doğası çok güzel." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra acı haberi geldi

Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu

14 yaşındaki çocuk, oyun arkadaşının ellerini kolonya döküp çakmakla yaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız