Son Dakika Haberleri: Munzur Üniversitesinde Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

Munzur Üniversitesinde Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

2 saat önce

Tunceli'deki Munzur Üniversitesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 16 öğrenci gözaltına alındı.

Munzur Üniversitesinde Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Tunceli'deki Munzur Üniversitesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 16 öğrenci gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı öğrencilerin Munzur Üniversitesinde terör örgütünün propagandasını yaptığı yönünde bilgi aldı.

Polislerce güvenlik kameralarında yapılan inceleme sonucu söz konusu suça karıştıkları anlaşılan öğrencilerin durumu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi.

Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 16 öğrenci ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:12 Kaynak: AA

Tunceli, Munzur, Güncel
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