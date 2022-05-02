Muradiye'de bayramlaşma programı - Son Dakika
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Muradiye'de bayramlaşma programı

02.05.2022 11:00
Muradiye'de bayramlaşma programı

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Merkez Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Merkez Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

Muradiye Kaymakamlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla Merkez Camisinde düzenlenen bayramlaşma programı vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Bayram namazının ardından Kaymakam Savar ile protokol üyeleri, camide vatandaşların bayramını kutladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'a, İlçe Jandarma Komutanı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay eşlik etti. - VAN

Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı
Muradiye'de bayramlaşma programı

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Erkan Savar, Hisarcık, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de bayramlaşma programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muradiye'de bayramlaşma programı - Son Dakika
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