Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi

23.05.2022 15:25

Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin denetimleri de aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan soğan yüklü kamyonette çuvallar içinde 4 ton ölü inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 15 gün trafikten menedildi.

Öte yandan, Yalındüz Mahallesi'nde ise nehir üzerinde kaçak avcıların suya bıraktığı 400 ve 200 metrelik iki manyat ağı ve ağa takılmış vaziyette yaklaşık 7 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar doğal yaşam ortamına geri bırakılırken, ağlara ise el konuldu.

Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi
Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi

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Kaynak: İHA

Jandarma, Muradiye, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
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