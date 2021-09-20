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Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı - Son Dakika

Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı

20.09.2021 17:43
Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Muhtar Eyüphan Aykıran'dan gelen talep üzerine mezarlık yolu ve mezarlık içerisinde çalışma başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Muhtar Eyüphan Aykıran'dan gelen talep üzerine mezarlık yolu ve mezarlık içerisinde çalışma başlattı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Fen İşleri ve Mezarlıklar Daire Başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde mahallenin mezarlık yolunda asfalt çalışması gerçekleştirildi. Mezarlık içinde ise yaklaşık 2 bin 500 metrekare kilit parke ve bordür döşeneceği belirtildi.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi mezarlık yolunda ve mezarlık içerisinde çalışma başlattı. Bu kapsamda mezarlık yolu Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından asfaltlanırken, mezarlık içinde ise yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik kilit parke ve bordür döşeme çalışmalarına başlanılacağı belirtildi. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Mezarlıklar Daire Başkanı Gökhan Aslan ve Mezarlıklar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Gözde Koç, mahalleye giderek Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran ile bir araya geldi. Ziyarette mahalle muhtarı Eyüphan Aykıran'a çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Başkan Ergün'e teşekkür ettiler

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Muradiye Muhtarı Eyüphan Aykıran, "Her güzel sonuç iyi bir ekip tarafından yapılır. Siz de bütün ekibinizle buradasınız. Bu güzel hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederim" dedi. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Muradiye Mahalle Muhtarımız Eyüphan Aykıran'ın talebi doğrultusunda Genel Sekreter Yardımcımız Ali Öztozlu'ya mezarlık yolu ile mezarlık içerisi ile ilgili talepleri dile getirmiştik. Sonrasında buraya ivedilikle bir planlama yapıldı. Bugün sathi kaplaması yapıldı. Mezarlık içinde ise kilit parke konusunda da çalışmalar başlatılacak. Bu çok sevindirici. Dışarıdan da buraya cenaze dolayısıyla gelen pek çok insan var. Önemli bir sorunun çözülmesi noktasında çok güzel bir çalışma yapılıyor. Cengiz Ergün Başkanımızın hassasiyetine ve tüm ekibine çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çalışmaların bir kısmı tamamlandı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Daire Başkanı Kuruçay, "Muradiye Mahallesi'nin mezarlık alanında bulunuyoruz. Burada Mezarlıklar ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarımızın yürütmüş olduğu ortak çalışmalar vardı. Bir kısmı nihayetine erişti. Bir kısım çalışmalar da devam edecek. Bu çalışmalar nedeniyle Yol Yapım Daire Başkanlığı olarak biz de mezarlığa ulaşım sağlayan yoldaki üst kaplamanın görevini yerine getirememesi ve mezarlığa hizmet eden yolun aynı anda Muradiye kampus alanına kadar çıkması ve yolun sıklıkla kullanılması nedeniyle üst kaplamasını yeniledik. Bölge vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı
Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı
Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı
Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Gökhan Aslan, Muhtar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muradiye Mezarlığında çalışma başlatıldı - Son Dakika


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