Murat Ateşbudak, Manisa Oda Başkanlığına Seçildi
Murat Ateşbudak, Manisa Oda Başkanlığına Seçildi

Murat Ateşbudak, Manisa Oda Başkanlığına Seçildi
08.01.2026 17:50
Ahmet Ülke, 23 yıl sonra yapılan seçimde başkanlık için Murat Ateşbudak'a yenildi.

Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda 23 yıldır başkanlık görevini yürüten Ahmet Ülke, rakibi Murat Ateşbudak karşısında seçimi kaybetti. Yapılan seçimde 281 oy alan Murat Ateşbudak, odanın yeni başkanı seçilirken, 23 yıllık başkan Ahmet Ülke 213 oy aldı.

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter yaptı. Geriter, 4 yılda bir yapılan genel kurulların esnaf ve sanatkarların demokrasi içinde yöneticilerini seçtiği önemli toplantılar olduğunu belirterek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Genel kurulda konuşan başkan adayı Ahmet Ülke, seçimlerin Manisa sanayi esnafı için hayırlı olmasını diledi. Başkan adayı Murat Ateşbudak ise, "Yapılması gereken çok iş olduğunu biliyorum. Sizlerin de desteğiyle sanayi esnafı adına bu işleri hayata geçirmek için söz veriyorum. Genel kurulumuzun esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde, oy kullanma hakkı bulunan 629 üyeden sandığa gidenlerin oyları sayıldı. Seçim sonucunda 281 oy alan Murat Ateşbudak başkanlığa seçilirken, 23 yıldır oda başkanlığı görevini yürüten Ahmet Ülke 213 oyda kaldı.

Genel kurulun ardından Manisa Motorlu Araçlar Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni yönetim kurulu da belli oldu. Başkan Murat Ateşbudak'ın yönetiminde Feridun Burlu, Gökhan Soyutemizler, Serkan Türker, Bekir Tutal, Fatih Gürel ve Berk Demirbilek yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Manisa, Yerel, Son Dakika

