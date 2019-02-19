Murat Aydın: "Beykoz'da Bacasız Sanayi Devri Başlayacak"

Murat Aydın: "Beykoz'da bacasız sanayi devri başlayacak" Murat Aydın'a Beykoz'da davullu zurnalı, coşkulu karşılamaİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu ve Soğuksu Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Murat Aydın: "Beykoz'da bacasız sanayi devri başlayacak"

Murat Aydın'a Beykoz'da davullu zurnalı, coşkulu karşılama



İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çubuklu ve Soğuksu Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla karşılanan Aydın, festivallerin Beykoz'a getireceklerinden bahsetti, "Zeytinburnu'nda Merkezefendi'yi bulduk, Beykoz'da niceleri var" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamdaki ziyaretlerime devam eden Aydın bu kez, Çubuklu ve Soğuksu Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorunlarını dinledi. Murat Aydın için davullu zurnalı bir karşılama hazırlayan vatandaşlar, salona girmesiyle birlikte ellerindeki Murat Aydın'a övgü içeren dövizleri kaldırarak ona olan sevgilerini ve duydukları güveni bir kez daha gösterdi. Kendisine iletilen sorunları büyük bir dikkatle not aldığı görülen Aydın, Beykoz'un gerçekleştirilecek festivallerle nasıl bir değişime uğrayacağından bahsetti, Merkezefendi örneğini vererek, "Zeytinburnu'nda Merkezefendi'yi bulduk, Beykoz'da niceleri var" dedi.



Beykoz'da bacasız sanayi devri

Beykoz Belediyesi ve Türk-Alman Üniversitesinin ortaklaşa çalışmasıyla ilçeye kazandırılacak değerlerden bahseden Başkan Aydın, "Burada da Beykoz'da çok çok iddialı bir üniversite var. O üniversitenin adı Türk-Alman Üniversitesidir. Özel değil devlet üniversitedir. O okul, Boğaziçi'ne rakip olarak, Boğaziçi ile yarışacak şekilde kurulmuştur ve bu sene ilk 10'a girdiler. Üniversitenin rektörü ile konuştuk, anlaştık. İnşallah yetkiyi aldığımız zaman Beykoz Belediyesi ve Türk-Alman Üniversitesi olarak birlikte bir enstitü kuracağız. Bilimin ışığında Beykoz bahçesini oluşturacak ve orada Beykoz'un kent tarımı potansiyeli hayata geçirmekle ilgili çalışmalar yapacağız. Artık burada bacalı sanayi yok, yazılım var, robot üretimi, robot yazılımı, drone yazılımı var. Tüm bunlarla ilgili çok büyük bir teknopark kuracağız. Akıllı kentler, drone yazılımı ve elektronik oyun yazılımı ile ilgili çalışmalar yapacağız. Gençlerimiz burada yazılım öğrenecek, drone yapacak, oyun yazacak. İnternet yayıncılığıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Almanya'nın ve dünyanın bilinen ünlü firmalarını davet edip getireceğiz. Girişimci gençlerimiz burada o firmalarla tanışıp, gidip evlerinde dünya devi markalar oluşturacaklar. Bu çalışmalara üniversitemiz öncülük yapacak. Bilimle beraber yürüyecek, Almanya'nın ve dünyanın birikiminden yararlanacağız. Üniversite ile kol kola girip oradaki öğrenci sayısının artmasını, yurt imkanları sunup o çocukların burada kalmasını sağlayacak ve Beykoz'u harekete geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Beykoz'da 24 saat boyunca açık mekanlar açılacak"

Beykoz'da 24 saat boyunca hizmet verecek mekanların açılması için belediye olarak çalışmalar yapacaklarını söyleyen Aydın, "Burada 24 saat hizmet verecek kültür odakları oluşturacağız. Daha sonra Beykoz'daki balıkçılara, paçacılara öncelik yapacağız ve hijyen koşullarına uymak kaydıyla 24 saat açık mekanlar açmalarını sağlayacağız. 24 saat boyunca açık olduğunu bildiğimiz o mekanlara önce biz sonra yalıdakiler, Acarlar'da yaşayanlar daha sonra tüm İstanbul gideceğiz. Günün herhangi bir vaktinde yemek yenilebilecek bir yer neresi diye düşündüğümüzde aklımıza Beykoz gelecek. 1, 2, 10, 20, 30 derken bu şekilde çalışan yüzlerce mekan açılacak. Önce Beykoz, sonra İstanbul, Türkiye ve turistler buralara gelmeye başlayacak. Buna inanın, Allah'ın izniyle bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, konuşmasının ardından orada bulunanlarla fotoğraf çektirdi, daha sonra yine aynı coşkuyla uğurlandı.

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