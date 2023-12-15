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Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım - Son Dakika
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Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım

Kilo aldığı sene tatilde üstsüz şekilde görüntülenen ve göğüslerinden dolayı alay konusu olan Murat Boz, o dönem bir sütyen markasından reklam teklifi aldığını itiraf etti. Teklifi reddettiği için çok pişman olduğunu söyleyerek ''Çok ciddi bir para veriyorlardı. Şu anki kafam olsa saniye düşünmezdim'' dedi.

15.12.2023 - 11:35,  Güncelleme: 12:12
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Son yıllarda spora ağırlık vererek sık sık kaslı vücudunu sergileyen şarkıcı Murat Boz, Melis İşiten ile Zaten Şov'da programında yıllar önce kilolu olduğu dönemde bir sütyen markasından reklam teklifi aldığını ancak reddettiğini itiraf etti.

"SÜTYEN MARKASI CİDDİ PARA TEKLİFİ ETMİŞTİ"

2012 yılında tekne tatilinde görüntülenen Murat Boz, göbeği ve göğüsleriyle alay konusu olmuştu. Yıllardır konuşulan görüntülerle ilgili konuşan şarkıcı, "O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Ben o dönem bunu reddettim ve çok ciddi bir para veriyorlardı. Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem öyle söyleyeyim. Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Yakışıklı şarkıcının o görüntülerin ardından göğüs küçültme ameliyatı olduğu iddia edilmişti. Yoğun bir iş temposu bulunan Boz, uzun yıllardır spora ağırlık vererek sık sık da kaslarını sergiliyor.

Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
Murat Boz\'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: Demek ki neymiş para için her şeyi yapar Yanıtla 0 0

Melis İşiten, Murat Boz, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım - Son Dakika
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