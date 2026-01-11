Murat Çelik, Yılın Yaşam Haberi Ödülünü Aldı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Amasya muhabiri Murat Çelik, Amasya'da düzenlenen Amasya'nın enleri ödül töreninde "yılın yaşam haberi" ödülünün sahibi oldu.
Amasya Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen törende mesleğinde 26 yılı geride bırakan Çelik, ödülünü cemiyet başkanı Cihan Okur'un elinden aldı.
Bir otelde düzenlenen törende, basın, sanat ve iş dünyası gibi kategorilerde ödüller verildi. - AMASYA
