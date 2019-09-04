Son Dakika Haberleri: Murat Dalkılıç Kuşadası Altın Güvercin açılış konseri
Son Dakika Güncel Haber

Murat Dalkılıç Kuşadası Altın Güvercin açılış konseri

2 saat önce

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz gün Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılış konserini gerçekleştirdi.

Murat Dalkılıç Kuşadası Altın Güvercin açılış konseri, System.String[]

Bu muhteşem etkinlikte sahne almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Murat Dalkılıç, Harbiye sahnesinin ardından sürdürdüğü konser maratonunun yoğun bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi. Sahne performansı öncesi yeni projelerini anlatan Murat Dalkılıç, sahibi olduğu animasyon film şirketi ile çocukluk hayali olan bir animasyon film çektiğini ve yakın bir tarihte bu film ile sevenlerinin karşısına çıkmayı planladığını söyledi.

Yeni Albüm Geliyor

Eylül ayının ortasında yepyeni bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkmayı planlayan Murat Dalkılıç, albümün ilk klibinin çekimlerini de henüz tamamladıklarını vurguladı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla festivale katılan müzikseverlere zaman zaman coşkulu zaman zaman duygusal dakikalar yaşattı. Sahne performansı sırasında sanatçıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından hem bir plaket verildi hem de çam ağacı hediye edildi. Doğa tutkunu olan sanatçıya verilen bu hediye kendisine duygulu dakikalar yaşattı.

Murat Dalkılıç, Kuşadası, Harbiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:51 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ağustos'ta ihracat 13 milyar doları aştı
Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Bunun adı vahşet: Kediye işkence edip kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:40:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Dalkılıç Kuşadası Altın Güvercin açılış konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]