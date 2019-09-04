Murat Dalkılıç Kuşadası Altın Güvercin açılış konseri

Bu muhteşem etkinlikte sahne almaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Murat Dalkılıç, Harbiye sahnesinin ardından sürdürdüğü konser maratonunun yoğun bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi. Sahne performansı öncesi yeni projelerini anlatan Murat Dalkılıç, sahibi olduğu animasyon film şirketi ile çocukluk hayali olan bir animasyon film çektiğini ve yakın bir tarihte bu film ile sevenlerinin karşısına çıkmayı planladığını söyledi.

Yeni Albüm Geliyor

Eylül ayının ortasında yepyeni bir albümle müzikseverlerin karşısına çıkmayı planlayan Murat Dalkılıç, albümün ilk klibinin çekimlerini de henüz tamamladıklarını vurguladı.

Röportajın ardından sahneye çıkan Murat Dalkılıç en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla festivale katılan müzikseverlere zaman zaman coşkulu zaman zaman duygusal dakikalar yaşattı. Sahne performansı sırasında sanatçıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından hem bir plaket verildi hem de çam ağacı hediye edildi. Doğa tutkunu olan sanatçıya verilen bu hediye kendisine duygulu dakikalar yaşattı.