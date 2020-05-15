Murat Eskici: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir gençlik olduğunu hepimiz görüyoruz"
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Murat Eskici, Gençlik haftası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir gençlik olduğunu hepimiz görüyoruz" dedi.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Murat Eskici, Gençlik haftası açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir gençlik olduğunu hepimiz görüyoruz" dedi.
15-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası açılışı nedeni ile Cumhuriyet Meydanında çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törene Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Murat Eskici ve şube müdürleri katıldı. Törenin ardından açıklama yapan Murat Eskici; "Covid-19 ile mücadele kapsamında devletimizin almış olduğu kararlara uyarak bu sene Bayramlarımızı evde dijital ortamlarda genç kardeşlerimiz ile kutlama ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bayramımızı her ne kadar bu şekilde yapsak da 101 yıl öce yakılan bağımsızlık ateşinin yerinin bulduğunu, ülkenin muasır medeniyetler seviyesine çıktığının canla başla mücadele ettiğini kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini koruyan, yücelten bir gençlik olduğunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden bir gençlik olduğunu hepimiz görüyoruz. Şu anda pandemi ile mücadelede Türk hekimlerinin yapmış olduğu mücadele gayretli çalışmaları hepimiz saygı ile anıyor kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıkçılarımız canla başla covid-19 ile mücadele için çalışırken bize de onların almış olduğu kararlara uymak düşüyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:33 Kaynak: İHA
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