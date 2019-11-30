Son Dakika Haberleri: Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık
Son Dakika Spor Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık - Son Dakika Spor

Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık

7 saat önce

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "Maçın skoruna bakınca enteresan bol gollü bir maç oldu.

Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık, System.String[]

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Yardımcısı Murat Şahin, "Maçın skoruna bakınca enteresan bol gollü bir maç oldu. Maçtan önce bu kadar gol olacağını düşünmedik. Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık. 2-1'lik mağlubiyetten maçı çevirip uzatmalarda gol yemek bizi üzdü. 3 haftadır beraberlik alıyorduk. Bu maçta bozabileceğimizi düşündüğümüz bir rakip ile oynadık. İzleyenler için güzel maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 3-3 gibi sansasyonel bir skor çıktı. İki tarafta galip gelebilecek pozisyonları buldu. Ama sonuçta berabere bitti. İki takımda 1 puanla ayrılmış oldu" diye konuştu.


Maçın hakemlerine de değinen Şahin, "İlk yarının 45. dakikasında korner kullanırken Acquah ile bir pozisyon yakaladık ve oyunu kestiler. İkinci yarının son saniyelerinde yine böyle yakaladığımız bir pozisyonda aynısını yaptılar. İkisinde de süre bitmişti. 4. hakeme sorduğumda ilk yarıdaki pozisyon için sürenin bittiğini hakemlerin korneri kullandıktan sonra düdüğü çaldığını söylemişti. Aynısını ikinci yarıda 3'e 1 yakalandığımız pozisyonda yapmadılar ve devam ettirdiler. Hakemlerimizin en büyük sorunu bu. Tartışma konuları da buradan geliyor. Birine verip birine vermediğinizde olmuyor. ya ikisini de vereceksiniz yada ikisini de devam ettireceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor, Murat Şahin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
Demir ve sopalarla tesis bastılar Rekor kıran Shane Larkin: Okyanusa taş atıyor gibi hissettim Anadolu Efes, Bayern Münih'i farklı geçti! İşte maçın özeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 07:14:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Şahin: Defansif anlamda bazı sıkıntılar yaşadık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]