Son Dakika Haberleri: Murat Ülker, Kümaş Manyezit'i ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi Murat Ülker, Kümaş Manyezit'i ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Murat Ülker, Kümaş Manyezit'i ziyaret etti

6 saat önce

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit'in Kütahya, Beşçam'da bulunan manyezit ocaklarını ziyaret etti.

Murat Ülker, Kümaş Manyezit'i ziyaret etti, System.String[]

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit'in Kütahya, Beşçam'da bulunan manyezit ocaklarını ziyaret etti.

Kümaş Manyezit Sanayi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Murat Ülker ve beraberindeki heyete Franklin Templeton Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Erman Kalkandelen de eşlik etti.

11 Kasım'da Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ağaçlandırma çalışmalarını da yerinde inceleyen heyet, maden sahalarını ve fabrikayı da ziyaret etti.

Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi'nin de katıldığı fabrika gezisinde, yeni fused manyezit, harç tesisleri ve refrakter tuğla fabrikasındaki imalat süreci de incelendi. Fabrikada başta demir-çelik olmak üzere 8 ayrı sektör için 100'ün üzerinde ve 2 bin 500 ayrı ölçüde özel ebat refrakter tuğlası siparişle üretilip ihraç ediliyor.

Manyezit gibi doğal bir zenginliği işleyerek ülke ekonomisine ve ihracatına önemli katkılarda bulunan Kümaş, madencilik çalışmalarında toprağın yapısının korunmasına öncelik verilirken, çevre üzerindeki etkilerin azaltılması ve sosyoekonomik bir etki yaratılmasını da göz önünde bulunduruyor.

Kütahya, Tavşanlı ve Kütahya Organize Sanayi bölgesinde üç adet üretim tesisiyle Türkiye'deki tüm demir çelik üreticilerinin manyezit bazlı refrakter ve harç ihtiyacını karşılayabilen Kümaş, dünyanın en büyük 10 refrakter üreticisinden biri olarak, 6 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker, maden sahasında yaptığı incelemelerde 2019 yılı için başarılı ve verimli bir yılı geride bıraktıklarını kaydetti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce milli piyangoyu vurdu ardından define buldu
Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor Ürettiği pamuk için fabrika kurdu şimdi bölgenin pamuğunu işliyor İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Ülker, Kümaş Manyezit'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]