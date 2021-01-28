Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

28.01.2021 01:26

Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafiği de yayaları da olumsuz etkiledi.

Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, trafiği de yayaları da olumsuz etkiledi.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sabah trafikte de zor anlar yaşadı. Kar münasebetiyle çok sayıda vatandaş kaldırımda yürümekte zorlandı. Trafik ekipleri ise ana arterler ve kavşaklarda görev alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karın yağmasına sevinen Muratlı sakinlerinden Hüseyin Teymurlenk; "Kar yağıyor ne güzel. Virüs hastalığımız gitsin. Bütün milletimiz kavuşsun. Yetti bu canımıza rahatsızlık. Allah'a emanet. ya Rabbim Mevlam, bizi kurtar. Kurtar bizi ya Rab" sözcüklerini kaydetti.

MUGİAD Başkanı Kerem Demir ise, "İlimizde beklenen kar yağışı başladı. Temenni ediyoruz ki; çiftçilerimize yararlı olur. Kuraklığın önüne geçer. Karın yağması mikrobu da öldürür. Bu vesileyle inşallah koronavirüs belasından kurtulmuş oluruz. Kar berekettir. İlimize bereket getirmesini diliyoruz" dedi.

Muratlı Mavi Minibüsler Başkanı Nevzat Tufan da karın yağmasının faydalı olacağını düşünerek; "Karın yağması bizim için çok güzel. Ekinler için, çiftçi için. Çiftçimizin daha güzel verim almasını sağlayacaktır. Bizim işimizi olumsuz etkilese de çiftçimizin gelir elde etmesi bizi mutlu eder. Karın herkesi mutlu edeceğine de inanıyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum" diye konuştu.

Çiftçilerden Metin Işık, "Çiftçiler olarak kar yağışının mahsule iyi geleceğini düşünüyoruz. Memleketimize hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Muratlı Belediyesi Fen İşleri ekipleri ise, yolları ve kaldırımları açık tutmak için çalışma başlattı. Şuana kadar kayda değer bir olumsuzluğun yaşanmadığı bilgisi alındı.

Diğer taraftan, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma, don olayı ve karayollarında meydana gelebilecek ulaşımdaki aksamalar vb.) vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıldı.

Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Tekirdağ, Muratlı, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Muratlı ilçesinde kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika


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