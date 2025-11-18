Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi İçin Renkli Düzenleme

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, çocuklara akülü arabalarla temel trafik eğitimi verilen Trafik Parkı'nı mevsimlik çiçeklerle süsledi.

Muratpaşa Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ilçe sakinlerine yeşil, huzurlu dinlenme alanları sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların temel trafik eğitimi aldıkları Trafik Parkı'nı mevsimlik bitkilerle süsledi.

Süs lahanası, aslanağzı ve menekşe çiçeklerinin yanı sıra begonit ve kırma taşlardan da yararlanan ekipler, parkta papatya desenli peyzaj düzenlemesi oluşturdu. Çiçek dikiminin yanı sıra parkta çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları yürütüldü.