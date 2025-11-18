Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi İçin Renkli Düzenleme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi İçin Renkli Düzenleme

18.11.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, çocuklara akülü arabalarla trafik eğitimi verilen Trafik Parkı'nı mevsimlik çiçeklerle süsleyerek estetik bir görünüm kazandırdı. Parkta yapılan düzenlemelerle yeşil alanlar artırıldı.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, çocuklara akülü arabalarla temel trafik eğitimi verilen Trafik Parkı'nı mevsimlik çiçeklerle süsledi.

Muratpaşa Belediyesi, kent estetiğini artırmak ve ilçe sakinlerine yeşil, huzurlu dinlenme alanları sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların temel trafik eğitimi aldıkları Trafik Parkı'nı mevsimlik bitkilerle süsledi.

Süs lahanası, aslanağzı ve menekşe çiçeklerinin yanı sıra begonit ve kırma taşlardan da yararlanan ekipler, parkta papatya desenli peyzaj düzenlemesi oluşturdu. Çiçek dikiminin yanı sıra parkta çevre düzenlemesi, bakım ve yenileme çalışmaları yürütüldü.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, trafik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi İçin Renkli Düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürekleri yakan görüntü Mezar taşına sardılar Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk KIZILELMA’ya hayalet göz entegre edildi Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?
Eski Başbakan’a idam cezası İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı Eski Başbakan'a idam cezası! İnsanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı
Vahap Seçer’in acı günü Vahap Seçer'in acı günü
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

09:42
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk genç isme ’’Güle güle’’ dedi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme ''Güle güle'' dedi
09:14
Dünya Kupası’na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
09:02
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı
08:46
Galatasaray’da sakatlık depremi Osimhen o maçta yok
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok
08:21
Türkiye’nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde
07:43
27 yıllık serüven bitti Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
27 yıllık serüven bitti! Otomotiv devi efsane modelinin üretimini durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2025 09:48:35. #7.13#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi'nden Çocuklara Trafik Eğitimi İçin Renkli Düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.