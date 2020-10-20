Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor - Son Dakika

Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor

20.10.2020 11:38
Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki taksi durakların yenilenmesi için Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'yla yapılan protokolün imza töreninde "İşbirliği içerisinde bütün taksi duraklarımızı yenileyelim, Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza yakışır hale getirelim dedik.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki taksi durakların yenilenmesi için Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'yla yapılan protokolün imza töreninde "İşbirliği içerisinde bütün taksi duraklarımızı yenileyelim, Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza yakışır hale getirelim dedik. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Antalya'da 130 taksi durağıyla kent genelinde çalışan taksilerinin yüzde 70'nin bulunduğu Muratpaşa'da, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Muratpaşa Belediyesi, durakların yenilenmesi için işbirliği protokolü imzaladı. Belediye hizmet binasında gerçekleşen törene Belediye Başkanı Uysal ve Oda Başkanı Niyazi Özçelik katıldı.

Başkan Uysal, törende yaptığı konuşmada, taksicilere verdikleri bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Taksi duraklarının kent estetiği açısından önemli yapılar olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Bu çalışmayla birlikte, taksi duraklarımızın standarda kavuşması ve şehir estetiğine uygun hale getirilmesi sağlanacak. Yeni duraklarımızda hem taksicilerimi rahat edecek hem de duraklar şehir estetiği açısından gözü rahatsız etmeyecek bir kullanıma sahip olacak" diye konuştu.

Durakların yenilenmesinde Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın malzemeyi sağlayacağını belirten Başkan Uysal, "İşbirliği içerisinde bütün taksi duraklarımızı yenileyelim Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza yakışır hale getirelim dedik. Burada, kamu harcamalarına dikkat ederek daha çok emek kısmında belediyemiz yer alacak. Şoför esnafımıza, taksicilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Oda Başkanı Özçelik ise Muratpaşa'da taksi duraklarının yenilenmesi uzun yıllardır gündemde olduğunu söyledi. Belediye Başkanı Uysal'ın gerekli adımları atarak bu süreci başlattığını belirten Özçelik, "Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz. Başkanımız, esnafımızı kırmadı. Hayırlısıyla bu hizmeti gerçekleştireceğiz. Antalya'mıza ve şoför esnafımıza hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor
Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor

Muratpaşa, Antalya, Uysal, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilisi tarafından özel fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılan genç kız isyan etti: Hayatımı bitirdi El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü         
11:31
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek         
10:55
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:57:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'da 130 taksi durağı tek tip oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei