Mürsel Alban'dan Orman, Yayla ve Koyların Özelleştirilmesine Tepki: "Chp'nin İktidarında Kesinlikle Geriye Dönük İnceleme Başlatılacaktır" - Son Dakika
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Mürsel Alban'dan Orman, Yayla ve Koyların Özelleştirilmesine Tepki: "Chp'nin İktidarında Kesinlikle Geriye Dönük İnceleme Başlatılacaktır"

19.07.2022 15:27

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’de 49 yıllığına kiralanan orman, yayla ve koyların kira süresinin Cumhurbaşkanı Kararı’yla 25 yıl daha uzatılabileceğini belirterek, “Siz şimdi bunları veriyorsunuz giderayak. Kaldı şurada 11-12 ayınız. 12 aya kadar nereyi verirsek karlı mı sayacaksınız kendinizi? Buraları veriyorsunuz ama şunu unutmayın. CHP’nin iktidarında bu uzun vadeli verdiğiniz yerlerle ilgili ve özelleştirmeler ile ilgili kesinlikle ama kesinlikle geriye dönük bir inceleme başlatılacaktır” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de 49 yıllığına kiralanan orman, yayla ve koyların kira süresinin Cumhurbaşkanı Kararı'yla 25 yıl daha uzatılabileceğini belirterek, "Siz şimdi bunları veriyorsunuz giderayak. Kaldı şurada 11-12 ayınız. 12 aya kadar nereyi verirsek karlı mı sayacaksınız kendinizi? Buraları veriyorsunuz ama şunu unutmayın. CHP'nin iktidarında bu uzun vadeli verdiğiniz yerlerle ilgili ve özelleştirmeler ile ilgili kesinlikle ama kesinlikle geriye dönük bir inceleme başlatılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla ili, Bodrum ilçesi, Ortakent Mahallesi'nde yer alan 14 adet parsel olmak üzere toplamı 439 bin 803 metrekare yüzölçümlü taşınmaz, bir bütün halinde 4046 sayılı kanun hükümleri kapsamında 'satış' yöntemiyle özelleştirilecek.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TALAN EDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR: Muğla'nın, ülkemizin ormanları yine yandaşlara peşkeş çekilmeye devam ediliyor. Bunu birkaç yıldır anlatıyoruz. Geçen yıl Turizm Teşvik Kanunu çıktığı zaman, Turizm Bakanı'na bu yetkiler verilebilirse neler yapılabileceğini anlatmıştım. Ama aradan bir yıl geçti. O bir yılda bugün Bodrum'dan başlanmak üzere Karadeniz'in yaylaları, Akdeniz'in yaylaları, koyları, Muğla'nın ormanları talan edilmeye devam ediliyor.

ORMANLARI, KOYLARI YANDAŞLARA BÖYLE VERME İLE ELİNİZE NE GEÇECEK: Bunlar küçük yerler değil. 677 bin metrekareler, 439 bin metrekareler ve daha büyük büyük alanlarda ormanların tamamı turizm alanı ilan edildi. Buralar 49 yıllığına yandaşlara verilmeye devam ediliyor. Yeni bir haber; 49 yılın üstüne Cumhurbaşkanı Kararı ile 25 yıl daha ekleniyor. Yani 75 yıla çıkartılıyor. Çok üzücü bir şey. 75 yıllık bir kiralama veya 75 yıllık o güzelim doğayı, ormanları, koyları yandaşlara böyle verme ile elinize ne geçecek?

ÖZELLEŞTİRMELER İNCELEMEYE ALINACAKTIR: Siz şimdi bunları veriyorsunuz giderayak. Kaldı şurada 11, 12 ayınız. 12 aya kadar nereyi verirsek karlı mı sayacaksınız kendinizi? Buraları veriyorsunuz ama şunu unutmayın. CHP'nin iktidarında bu uzun vadeli verdiğiniz yerlerle ilgili ve özelleştirmeler ile ilgili kesinlikle ama kesinlik geriye dönük bir inceleme başlatılacaktır. Bu verdiğiniz, özelleştirmeler incelemeye alınacaktır.

DOĞANIN KATLEDİLMESİDİR, KATLİAMDIR: Bence şöyle yapın; zaten seçime çok az kaldı. Bu zamanda siz buraları kendi yandaşlarınıza veriyor, ömür boyu bir yatırım sanıyorsanız bunları unutun. Bodrum'daki ormanları, Karadeniz'deki yaylaları, Akdeniz'deki yaylaları uzun vadeli böyle verirseniz bu art niyetliliktir, bu doğaya ihanettir, cinayettir. Doğanın katledilmesidir, katliamdır.

YOK BÖYLE BİR ŞEY: Biz ormanımızla, denizimizle, doğamızla varız. Turizm böyle canlanır. Turizm Bakanı, yetkiyi aldım elime diye buraları böyle hemen turizm imar planı yapacağım, göndereceğim ve otel yaptıracağım, 350, 100 yatak… Bunların arasında veya daha lüks otel… Yok böyle bir şey. Burası kimsenin babasının çiftliği değildir. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır o verdiğiniz yerlerdi.

TURİZMDE BU ÜLKEYİ BİTİRİRSİNİZ: Bir beşli çete veya ona daha eklenecek bir gruplara bu cennet koyları vererek 677 bin metrekarelik alana imar planı yaptırırsanız turizmde bu ülkeyi bitirirsiniz. Bu ülkede yurttaşlar, vatandaşlar bugün ekmek alamazken, çocuğunun cebine harçlık koyamazken, bayram geçti dede torununa harçlık veremedi ama siz bu kadar büyük alanları ciddi rakamlarla özelleştiriyorsunuz. Kendinize yakın firmalara vermeye devam ediyorsunuz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mürsel Alban, Karadeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mürsel Alban'dan Orman, Yayla ve Koyların Özelleştirilmesine Tepki: 'Chp'nin İktidarında Kesinlikle Geriye Dönük İnceleme Başlatılacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mürsel Alban'dan Orman, Yayla ve Koyların Özelleştirilmesine Tepki: "Chp'nin İktidarında Kesinlikle Geriye Dönük İnceleme Başlatılacaktır" - Son Dakika
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