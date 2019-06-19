Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındıİSTANBUL,(DHA)- MAHKEME salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
Mursi İçin Esenler
'de gıyabi cenaze namazı kılındı
İSTANBUL,(DHA
)- MAHKEME salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için Esenler'de öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için son görevini yapmak için Esenlerli vatandaşlar öğle namazının ardından Esenler Merkez
Camisi'nde saf tuttu. Esenlerde hayatını kaybeden iki vatandaşın cenaze namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Esenler Kaymakamı Adil Karataş
, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(Tür: İstanbul
)
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