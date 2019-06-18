Mursi için gıyabi cenaze namazı

- Cenaze namazından görüntü AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasından görüntü Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı AYDIN - Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

- Cenaze namazından görüntü

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasından görüntü Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı

AYDIN - Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından Aydın'da da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Ercan Aksu, Bey Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Namazın ardından Muhammed Mursi için dua edilirken, AK Parti İl Başkanlığınca da İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamada, Mursi'nin özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

Özmen, "Muhammed Mursi zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Bu süreçte bizi en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı tek 'dur' diyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu

Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi