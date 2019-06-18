Son Dakika Haberleri: Mursi için gıyabi cenaze namazı (4) - ANKARA
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Mursi için gıyabi cenaze namazı (4) - ANKARA

59 dakika önce

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- Hacı Bayram Camisi'nden detaylar
Muhammed Mursi için dua edilmesi
Hacı Bayram Veli'yi ziyaret edenlerden detaylar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gelişi
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Dua edilmesi ANKARA - Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. (4)
Mursi için gıyabi cenaze namazı (4) - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:05 Kaynak: AA
Mısır, Hacı Bayram Veli, Muhammed Mursi, Güncel
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