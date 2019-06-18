Mursi için gıyabi cenaze namazı (4) - ANKARA
59 dakika önce
- Hacı Bayram Camisi'nden detaylar Muhammed Mursi için dua edilmesi Hacı Bayram Veli'yi ziyaret edenlerden detaylar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gelişi Gıyabi cenaze namazının kılınması Dua edilmesi ve Rabia işareti yapanlardan görüntüler Dua edilmesi ANKARA - Hayatını kaybeden Mısır'ın...
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:05 Kaynak: AA
- Hacı Bayram
Camisi'nden detaylar Muhammed Mursi
için dua edilmesi Hacı Bayram Veli
'yi ziyaret edenlerden detaylar
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
'ün gelişi
Gıyabi cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi ve Rabia işareti yapanlardan görüntüler
Dua edilmesi ANKARA - Hayatını kaybeden Mısır
'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı
Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. (4)
Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin cenaze fotoğrafları ortaya çıktı
Neşe Karaböcek oğlunun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok