MUŞ Alparslan Üniversitesi'nden ödüllü logo tasarım yarışması - Son Dakika

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), yeni logosunu arıyor. 15 bin TL ödül koyulan logo tasarım yarışması için, son başvuru tarihi 31 Mart 2021 olarak duyuruldu.

MŞÜ ödüllü logo tasarımı yarışması düzenledi. Üniversite ile kentin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak yarışmanın amacı; öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile bağdaşan, "Alparslan, Bilim, Eğitim, Lale, Muş, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi" kavramlarından bir veya birkaçının ifade edilerek ilişkilendirildiği, akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkanlarına sahip logosunun oluşturulması. Oluşturulan logonun da Muş Alparslan Üniversitesi'nin kurumsal işlemlerinde kullanılması olduğu kaydedildi. Ayrıca yarışmaya gönderilecek eserlerin, son teslim tarihinin 31 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar olduğu bildirildi. Yarışma sonuçları Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi duyurular bölümünde ve Muş Alparslan Üniversitesi sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Juri üyeliğini üstlendiği yarışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilk 20 tasarımın ödül töreninde sergileneceğini belirtti. Yarışmanın ulusal düzeyde gerçekleştirildiğini belirten Rektör Polat, "Logo çalışmasının içerisinde Alparslan, Bilim, Eğitim, Lale, Muş, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi gibi ana temaların öne çıkartılmış olduğu bir logo tasarım yarışması düzenliyoruz. Ulusal bir yarışma olacak bu ve bağımsız jüri adayları olacak. Türkiye çapındaki bu yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinci ve üçüncüye kurumsal ödüller verilecek. İlk 20'ye giren eserler ise, üniversitemizde sergileyeceğiz. Böylece üniversitemizin bütün iş ve işleyişleri bu logo üzerinden olacak" diye konuştu.

Öte yandan yarışma sonrasında, 12 Nisan 2021 tarihinde üniversitede düzenlenecek olan törenle birinciye 15 bin TL, katılım belgesi ve başarı belgesi takdim edilirken, ikinci ve üçüncü adaylara da kurumsal hediyeler, katılım belgesi ve başarı belgesi verilecek.