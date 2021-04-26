Muş Belediyesi İstasyon Caddesi'nde peyzaj çalışması başlattı - Son Dakika

Muş Belediyesi, kentin daha güzel bir görünüme kavuşması için İstasyon Caddesi'nde peyzaj çalışması başlattı.

Dört yol kavşağındaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin her yönüyle güzel olması için söz verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İstasyon Caddesi orta refüj peyzaj projesinin startını verdiklerini belirten Asya, şunları aktardı:

"1730 metre uzunluğundaki orta refüj çalışmalarımız, süs saksılarımızla, ağaçlandırma, aydınlatma ve çalı bitkilerimiz ile birlikte inşallah kısa sürede bu prestijli caddemize ayrı bir güzellik katacağı aşikardır. Bu anlamda yüklenici firma arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu şehrin güzelliği için şehrimizin insanlarının daha güzel yaşamaları için bir orta Anadolu veya batı şehirlerinde olan her güzelliğin ilimizde inşa ve ihyasını yapmak üzere çok daha gayret ve samimiyetle çalışacağımızı bir kez daha taahhüt ediyoruz."