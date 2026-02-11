Muş-Bingöl yolunda kar nedeniyle 80 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muş-Bingöl yolunda kar nedeniyle 80 kişi kurtarıldı

11.02.2026 01:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş-Bingöl karayolunda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 80 kişi ekiplerce kurtarıldı ve destek verildi.

Muş- Bingöl kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş-Bingöl kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle 40 araçtaki yaklaşık 80 kişi mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları, Jandarma, Kızılay ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Karayolları ekipleri, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bölgede yürüttükleri çalışmaların ardından yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları kurtardı.

Kızılay ekipleri yolda kalanlara kek, meyve suyu ikramında bulundu, AFAD görevlileri de bölgede hazır bekledi.

Jandarma ekipleri yolun temizlenmesinin ardından araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı.

Yolda kalan tır sürücüsü Arif Selvi, basın mensuplarına, Muş'tan Aydın'a gitmek için yola çıktığını söyledi.

Muş-Bingöl Buğlan Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kaldıklarını ifade eden Selvi, şöyle konuştu:

"Dört saatten fazladır buradayız. Sağ olsun Kızılay ekipleri yardım etti. Tırda 40 hayvan var. Bir an önce yerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kar yağışı çok fazla. Karayolları ekipleri yolu yeni temizledi. Yoğun kardan dolayı yine yol kapanıyor. Muş bölgesinde ciddi anlamda bir kar yağışı mevcut. Rabbim tüm şoför arkadaşlara kolaylık versin."

Tır sürücüsü Muhammed Buğra Taltuk ise "Yaklaşık 4 saattir buradayız. Yoğun bir kar yağışı var. Yol temizleniyor ama yetersiz kalıyor, kar çok yoğun yağdığı için yol tekrar kapanıyor." dedi.

Türk Kızılay Muş Afet Müdahale Merkezi Müdürü Baran Akar, yoğun kar nedeniyle Muş-Bingöl kara yolunun Buğlan Geçidi'nde yolda kalanlara destek olduklarını belirterek, "Son vatandaşımız evine ulaşıncaya, yağış azalıncaya kadar desteklerimize devam edeceğiz. Bu bölgede 40 araçtaki kişilere beslenme desteği verdik. Yoğun kar yağışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Acil Durum, Ulaşım, Güncel, Bingöl, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş-Bingöl yolunda kar nedeniyle 80 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 02:04:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Muş-Bingöl yolunda kar nedeniyle 80 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.