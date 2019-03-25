Son Dakika Haberleri: Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

1 saat önce

Muş'ta binlerce vatandaş, yoğun yağış ve soğuğa rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Muş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor, System.String[]
Muş'ta binlerce vatandaş, yoğun yağış ve soğuğa rağmen miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Muş'taki Belediye Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alanına gelmesini bekliyor. Belediye Meydanı'nı yoğun yağmur ve soğuğa rağmen dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı bekliyor. Güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar güvenlik noktalarından alana alınıyor.

Ağrı mitinginin ardından Muş'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30'da Muşlulara hitap etmesi bekleniyor. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

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