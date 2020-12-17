Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 5 fotoğraf için oy kullandı.

Başsavcı Karahan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Karahan, yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme", İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Anadolu Ajansı tarafından her yıl düzenlenen "yılın fotoğrafları" oylamasına bu yıl da katıldığını belirten Karahan, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açıldığı günü gösteren fotoğrafı çok beğendim. Yine Malatya'da yaşlı çiftimizin futbol özlemini simgeleyen fotoğrafı beğendim. Bu organizasyonda emeği geçen öncelikle Anadolu Ajansına ve fotoğrafların çekiminde emek harcayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."