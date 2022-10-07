Muş gündem haberi | Muş'ta mandacılık köylünün geçim kaynağı oldu

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan desteklerle geliştirilen manda yetiştiriciliği köylülerin en önemli geçim kaynaklarından biri oldu.

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde aldıkları destekle manda yetiştiriciliğine başlayan vatandaşlar, elde ettikleri sütle geçimlerini sağlıyor.

Vatandaşlardan Cezayir Güngör, manda sütünden yüksek miktarda verim aldıklarını söyledi.

Güngör, "Devletin verdiği desteklerle köyde manda sayısı her yıl artıyor. 30 mandam var. Daha önce inek yetiştiriyorduk ancak proje kapsamında şu an köyde herkes manda yetiştiriyor. Mandanın yoğurdunu, sütünü, tereyağını ve peynirini satarak para kazanıyoruz." dedi.

Köy muhtarı Rıdvan Çankaya da "180 hanelik köyümüzün geçim kaynağı büyük ölçüde manda. Süt, peynir, tereyağı ve yoğurt satarak geçimimizi sağlıyoruz. Yaklaşık 850 manda var." şeklinde konuştu.