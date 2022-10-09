Muş haberi... Bulanık'ta sahipsiz hayvanlarının beslenme alanlarına mama bırakıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği tarafından sahipsiz hayvanlar için ilçenin farlı noktalarına mama bırakıldı.

Dernek üyeleri ile gönüllüler, ilçe merkezi ve mahalleleri gezerek belirlenen noktalara mama bıraktı, hayvanları besledi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, gazetecilere, sahipsiz hayvanların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Belediyenin tahsis edeceği bölgede hayvanlar için rehabilitasyon merkezi kuracaklarını belirten Turan, "Böylelikle hayvanları korumuş ve kollamış olacağız. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların çevreye zarar vermesini engelleyeceğiz. İlk etapta bin hayvanın barınacağı bir merkez yapacağız. Bulanık'taki sahipsiz hayvanlar derneğimize emanet edilecek. Hayvanları korumak inancımızın ve insanlığın gereğidir." diye konuştu.