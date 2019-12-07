Son Dakika Haberleri: Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Muş'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Muş'un Şenyayla bölgesinde hava destekli operasyonla 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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