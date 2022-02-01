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Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek

01.02.2022 19:55
Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek

Muş'ta Sultan Alparslan Tekstil Kent'te yeni açılacak fabrikada, 700 kişi istihdam edilecek.

Muş'ta Sultan Alparslan Tekstil Kent'te yeni açılacak fabrikada, 700 kişi istihdam edilecek.

Muş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle yapımı tamamlanan tekstil fabrikası için Belediye Başkanı Feyat Asya ile yatırımcı arasında sözleşme imzalandı.

Belediye meclisi salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Asya, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının işbirliği ile çağrıya çıktıkları bir proje kapsamında belediye olarak DAKA'ya sundukları projenin kabul gördüğünü belirtti.

2 bin 500 metrekarelik fabrikanın 3 milyon 500 bin liraya mal olduğunu belirten Asya, "Yatırımcı olan Barco tekstil ile imza töreni düzenledik. Bu bizim ve ilimiz için çok kıymetli. Bu memleketin güvenlik sıkıntısı yok. Burada güvenlik tesis edilmiş durumda." dedi.

Barco Tekstil sahibi Necmi Akaydın ise hali hazırda 700 kişilik tekstil fabrikalarının olduğunu belirterek, yeni yatırımla bu sayıyı 1400 kişiye çıkaracaklarını söyledi.

Muş DAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Muhammed Ali Yıldırım ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de törende birer konuşma yaptı.

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Sultan Alparslan, İstihdam, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta açılacak tekstil fabrikasında 700 kişi istihdam edilecek - Son Dakika
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