Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor

14.04.2022 00:59
Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

HDP Muş İl Başkanlığı önünde 52'nci haftada eylemlerini sürdüren ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor. Parti binası önüne gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Burada konuşan baba Şemsettin Özcan, 1 yıldır HDP önünde çocukları için eylem yaptıklarını söyledi. Çocukları HDP'den istediklerini ifade eden Özcan, "HDP'nin Kürtlerle ilgisi yok. HDP Kürtleri mahvetti. HDP; Kürt'ün düşmanı, Amerika'nın kardeşidir. Bizim çocuklarımızı gidip PKK'ya veriyor, PKK'da Amerika'ya veriyor. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuklara sesleniyorum. Gelin teslim olun. Bazı çocuklar teslim oldu, askere gitti. Burada hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de sıkıntı yok. Türkiye'de tek bayrak var, 2 bayrak olmaz" dedi.

"HDP çocuğumu götürdü, PKK'ya verdi"

Anne Şahinaz Özcan ise HDP önünde eyleme devam ettiğini belirterek, "Eyleme devam edeceğiz. Çocuğumu istiyorum. Korkmuyorum. HDP çocuğumu götürdü, PKK'ya verdi. 5 yıldır hiç haber alamadım. Oğlum gelene kadar buradayım. Atilla sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devlet güçlüdür. Hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. - MUŞ

YORUMLAR
500
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde HDP İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor HDP İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
22:56 Putin'e yakınlığıyla bilinen Medvedçuk ile ilgili Ukrayna'dan çarpıcı iddia: FSB, Transdinyester üzerinden Moskova'ya götürmeyi planlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:05:35. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta annelerin evlat nöbeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement